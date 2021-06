Tottenham Hotspur nam contact met een wel heel bijzondere trainer voor volgend seizoen

Er vielen al ontzettend veel namen om de nieuwe trainer te worden bij Tottenham Hotspur. En nu mag daar nog eentje bijgezet worden.

Tottenham heeft contact genomen met niemand minder dan Jürgen Klinsmann om trainer te worden in de Britse hoofdstad.

Dat bevestigde Klinsmann zelf aan ESPN. "Ik heb een geweldig telefoontje gehad van Daniel Levy en hij zei: 'Laten we gaan kijken waartoe dit gaat leiden'. Hij moest nog een aantal zaken duidelijk op een rijtje zetten, maar sindsdien heb ik geen contact meer gehad met Spurs."

Klinsmann ziet het alvast helemaal zitten om bij zijn ex-ploeg aan de slag te gaan. "Of ik geïnteresseerd ben in deze baan? Absoluut. Tottenham is Tottenham, in die situatie luister je altijd. Voor mij is Tottenham natuurlijk nóg meer.”

De Duitser was eerder al trainer bij Bayern München en Hertha Berlijn. Hij was voor Duitsland en de Verenigde Staten ook al bondscoach.