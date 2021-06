Twee Engelse clubs gaan met elkaar de strijd aan voor Kingsley Coman

De kans is bestaande dat Kingsley Coman deze zomer zal vertrekken bij Bayern München. De Franse vleugelspeler kan namelijk rekenen op interesse uit de Premier League, want zowel Manchester United als Chelsea zouden interesse tonen.

De 24-jarige Kingsley Coman is al jaren een groot talent in de voetbalwereld. Hij kreeg echter te maken met heel wat blessures, maar dit seizoen ging het beter voor de Franse vleugelspeler. Hij speelde in alle competities samen 39 wedstrijden voor Bayern München. Daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 15 assists.

Coman zou deze zomer kunnen vertrekken bij de Duitse topclub, want volgens Bild zouden Manchester United en Chelsea hun oog hebben laten vallen op het Franse talent. De Engelse clubs zullen echter heel wat geld op tafel moeten leggen, want Bayern München zou 60 miljoen euro willen voor Coman.