Grote problemen voor Spanje op het EK? Naast Sergio Busquets is nu ook centrale verdediger besmet met het coronavirus

De besmettingen lijken elkaar nu in sneltempo op te volgen bij de landen die deelnemen aan het Europees Kampioenschap. Bij Zweden hebben al twee spelers positief getest en ook bij Spanje is nu een tweede speler besmet geraakt.

Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat Sergio Busquets, de defensieve middenvelder van FC Barcelona, besmet was geraakt met het coronavirus. Daar komt nu nog een tweede speler bij, want volgens verschillende media heeft ook Diego Llorente positief getest op het coronavirus.

Diego Llorente is een 27-jarige centrale verdediger die in clubverband uitkomt voor het Engelse Leeds United. Hij speelde het voorbije seizoen 15 wedstrijden in de Premier League en daarin was de Spanjaard goed voor één doelpunt.