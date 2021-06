Mario Balotelli onderweg richting club nummer 9?

Na een mindere passage bij Brescia, trok ex-international Mario Balotelli naar Monza om zijn carrière te herlanceren in de Serie B.

Mario Balotelli doet de transfermarkt elke mercato wel bewegen. De excentrieke Italiaanse aanvaller heeft een lastige periode achter de rug na zijn kort avontuur bij Marseille.

Na een mindere passage bij Brescia, trok de intussen 30-jarige aanvaller naar Monza, een club die uitkomt in de Italiaanse Serie B en in handen van Silvio Berlusconi. Maar 'Super Mario' kwam dit seizoen niet veel aan de aftrap en raakte niet verder dan 6 doelpunten in 14 wedstrijden in de competitie.

Volgens Sky Italia zou Balotelli ondanks een mindere periode wel kunnen rekenen op interese vanuit Turkije. Want promovendus Adana Demirspor zou de flamboyante Italiaan willen aantrekken om zich te kunnen handhaven in de SüperLig volgend seizoen. Demirspor zou een contract van drie seizoenen aangeboden hebben, Balotelli heeft nog niet gereageerd.

Uitblinker EK

Aangezien het EK voetbal in aantocht is, willen we deze Trip down memory lane met Mario Balotelli toch niet voorbij laten gaan. 9 jaar geleden, op Euro 2012 schitterde Balotelli namelijk voor Italië op het EK. In de halve finale schakelde hij eigenhandig Duitsland uit met deze twee fraaie doelpunten: