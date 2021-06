OFFICIEEL: Marek Hamsik kiest voor avontuur bij Turkse topclub

Marek Hamsik gaat in Turkije aan de slag. De aanvallende middenvelder speelde sinds maart voor het Zweedse Göteborg, maar nu kiest hij voor een avontuur bij Trabzonspor. De Turkse club heeft het nieuws al officieel bekendgemaakt.

Marek Hamsik speelde sinds maart opnieuw in Europa, nadat hij het Chinese DL Yifang had verlaten voor het Zweede Göteborg. In Zweden was de middenvelder het voorbije half jaar goed voor één doelpunt in 6 matchen.

Volgend seizoen zal Hamsik in de Turkse competitie te zien zijn. Hij is namelijk officieel voorgesteld bij Trabzonspor. Eerst zal de 33-jarige aanvallende middenvelder wel nog met Slowakije op het Europees Kampioenschap te zien zijn.