OFFICIEEL: Wolverhampton heeft nieuwe trainer beet en kiest opnieuw voor Portugees

Wolverhampton heeft een nieuwe trainer aangesteld voor volgend seizoen. De Engelse club heeft ook nu voor een Portugees gekozen, want het heeft namelijk Bruno Lage binnengehaald. Lage was bij Benfica aan het werk tot 2020.

De 45-jarige Bruno Lage is nog een jonge coach en in het verleden werkte hij vooral bij Benfica. Zo had hij al verschillende jeugdploegen van de Portugese topclub onder zijn hoede, maar ook over de eerste ploeg had hij al de leiding.

Nu gaat Lage voor de eerste keer als manager in de Premier League aan de slag. Hij werkte eerder ook al in Engeland als assistent bij Swansea en Sheffield Wednesday. Lage krijgt zo bij de Wolves onder meer Leander Dendoncker onder zijn hoede.