PSG aast op Achraf Hakimi, maar krijgt nu concurrentie van Engelse topclub

Wat met Achraf Hakimi? De rechtsachter was één van de sterkhouders bij Inter het voorbije seizoen en daardoor tonen enkele Europese topclubs nu interesse. Zo toont PSG veel belangstelling, maar ook Chelsea zou in de markt zijn voor de verdediger.

PSG is al een tijd aan het onderhandelen met Inter over een transfer van Hakimi. De Franse topclub zou 60 miljoen bieden voor de rechtsback, maar Inter zou maar liefst 80 miljoen euro willen voor de Marokkaanse international.

Nu zou volgens de journalist Di Marzio ook Chelsea interesse tonen in Hakimi. Het is niet duidelijk hoeveel Chelsea op tafel wil leggen, maar ze zouden wel Emerson en Christensen in de deal willen betrekken voor de Inter-verdediger.