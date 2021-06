Real Madrid moet uitwijken naar stadion van stadsrivaal Atletico

De verbouwingen aan Bernabeu zullen niet afgehandeld zijn vooraleer het nieuwe seizoen van La Liga van start gaat.

Real speelde in maart 2020 voor het laatst in Bernabeu. Tijdens de coronacrisis werkte de Koninklijke zijn wedstrijden af in Estadio Alfredo di Stéfano, met een capaciteit van slechts 6.000 toeschouwers.

Voor volgend seizoen had Real Madrid de liga gevraagd om zoveel mogelijk op verplaatsing te spelen in de eerste weken van het seizoen. Normaal zou het stadion tegen oktober weer beschikbaar zijn.

Lukt het niet om alleen maar uitwedstrijden in te plannen dan kan Real Madrid zijn wedstrijden afwerken in het stadion van Atletico. Daar kan het dan normaal tot 30.000 fans toelaten, omdat publiek in Spanje dan weer toegelaten is. De Spaanse competitie start op 13 augustus.