Carrasco, klaar om eindelijk zijn talent te laten gelden bij de Duivels: "Soms denk je dat je niet gelukkig bent... Maar dan ga je naar elders"

Als we de reacties van de fans en specialisten horen, is iedereen al wat geruster aangezien Eden Hazard nog niet helemaal fit is. Yannick Carrasco is immers in topvorm. Het zou wel eens hét toernooi van één van de meest getalenteerde voetballers die we hebben, kunnen worden.

Yannick, kan dit jouw toernooi worden? Je bent net kampioen geworden en je speelde een heel belangrijke rol...

"Ik ben kampioen, maar dat is al gepasseerd. Mijn concentratie ligt al helemaal op het EK om ervoor te zorgen dat we een mooi toernooi krijgen. Ik wil altijd nog beter worden en ik heb nog veel mooie jaren te gaan. Ik kijk er alvast naar uit."

Je kon dit seizoen bijna alles spelen en ook de volle negentig minuten. Ben je fysiek sterker geworden

"Ja, ik ben veel sterker geworden. Ik heb vaak in de gym gewerkt met Lieven (Maesschalck) en daar pluk ik nu de vruchten van. Ik ben fysiek supersterk. Ik loop elke match meer dan 11 kilometer en ik doe er alles aan om stevig op mijn benen te staan."

Je bent nu 27, maar je staat al veel langer als supertalent bekend...

"Ik was er al bij op het EK 2016 onder Wilmots. Ik zat in de CL-finale... Toen zeiden de mensen al dat ik een sleutelspeler ging worden, maar het is anders gelopen. Toen het WK er was, speelde ik in China. Maar met mijn leeftijd en ervaring - wat heel belangrijk is - kan het iets positiefs worden."

Is Simeone veranderd sinds je uit China terugkwam?

"Hij is altijd hetzelfde met mij geweest, maar het ben ikzelf die veranderd is. Ik ben gewoon meer volwassen geworden. Als je in Europa speelt, denk je soms dat je niet gelukkig bent, maar dan ga je naar elders, waar het voetbal minder is, en dat weet je pas hoe gelukkig je was."

Scoor jij bij de Duivels niet te weinig?

"Elke speler wil scoren, maar het voornaamste is dat de ploeg wint. Ik wil ook belangrijk zijn in mijn defensieve taak, in het spel, in het aanvallende gedeelte..."

Laat jij je soms niet te snel opjutten door de tegenstander?

"Dat is mijn karakter. Dat ging ook heel het seizoen goed bij Atlético. Ik wil altijd winnen. Als je niet reageert en passief blijft, heb je geen winnaarsmentaliteit. Dat haalt me absoluut niet uit mijn spel."

Voel je je de laatste tijd meer geapprecieerd in België?

"Er is affectie, dat voel ik ook. Het zal ook wel gelinkt zijn aan mijn prestaties. En ik wil altijd mijn truitje natmaken!"