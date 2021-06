'Arsenal wil transfer van Onana afronden, maar wil compensatie voor dopingschorsing'

Arsenal FC wil eerstdaags de transfer van Andre Onana afronden. De uitspraak in de dopingzaak rond de doelman zal echter voor een staartje zorgen.

Andre Onana zit momenteel een schorsing van negen maanden - enkel in Europese wedstrijden - uit nadat er furosemide in zijn urine werd gevonden. Volgens de doelman nam hij per ongeluk pillen die voor zijn vrouw bedoeld waren.

Voor alle duidelijkheid: door het beroep van Onana werd de schorsing vandaag van twaalf naar negen maanden gebracht. The Gunners betalen zes miljoen euro voor de doelman, maar indien de schorsing behouden blijft zal AFC Ajax maar twee miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen. Maar hoe interpreteren de Londenaars de nieuwe straf?