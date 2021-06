Genk gelooft in toekomst en legt beloftevolle middenvelder jarenlang vast

Bij KRC Genk wordt het een interessante transferzomer, zoveel is duidelijk. Ondertussen kijken ze bij de Limburgers ook naar de toekomst.

In die laatste optiek hebben ze met Maarten Swerts een nieuw groeibriljantje in huis. De 17-jarige centrale middenvelder is van de generatie 2004.

𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝘁, 𝗠𝗮𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻!



De lichting 2004 van onze jeugdacademie blijft talenten opleveren. Bij deze de jongste in rij: Maarten Swerts (17), een rechtsvoetige centrale middenvelder. 💪



Veel succes! #krcgenk #mijnploeghttps://t.co/m7KDlQLbK1 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 10, 2021

Hij heeft nu een contract tot 2024 getekend bij de Limburgers. Dat heeft KRC Genk zelf bekendgemaakt via de sociale media.

Swerts is een polyvalente middenvelder, die volgens Genk zowel op de 6 als op de 8 goed uit de voeten kan.