De topkinesist in de Duivelse hofhouding: "Maakt me niet uit of Eden en Axel fit zijn voor of na het EK"

Hij is in de internationale sportwereld een naam die alom gerespecteerd wordt. Lieven Maesschalck heeft als topkinesist de faam om de groten van de wereld te behandelen. Hij zit ook in de staf van de Rode Duivels en moet Axel Witsel en Eden Hazard fit krijgen.

Al denkt hij vooral aan het welzijn van die spelers. “Het ­belangrijkste is dat die spelers fit geraken”, zegt Maesschalck in GvA. “Of dat nu voor of na het EK is: dat maakt voor mij geen verschil uit. Echt niet. Tijd is niet belangrijk, wel of een blessure op de juiste manier herstelt."

Al verwacht natuurlijk het hele land dat de de twee sterspelers erbij zullen zijn en zullen kunnen bijdragen. "Natuurlijk moet je doelen stellen en ergens naartoe werken. Maar het is ook onze taak om de speler te beschermen tegen zijn omgeving en zichzelf. Wat hebben we eraan dat die spelers één wedstrijd kunnen spelen, maar daarna veel langer out zijn?”