Frank De Bleeckere evalueert refs op EK: "Ook bij scheidsrechters heerst een enorme competitie"

Frank De Bleeckere trekt als referee observer naar het EK. Hij zal de scheidsrechters evalueren tijdens hun matchen.

Voor De Bleeckere zijn door UEFA enkele wedstrijden uitgekozen om te volgen. "Daar zal ik de scheidsrechter beoordelen, een rapport opmaken, een quotatie geven en de wedstrijd bespreken met de ref", vertelt hij aan Sporza.

Vanavond wordt ook voor de scheidsrechters een belangrijke match. "De openingsmatch is altijd heel belangrijk. Daar wordt de lat al een beetje gelegd. Ook bij scheidsrechters heerst een enorme competitie. Iedereen is heel gefocust."

Alle scheidsrechters verblijven in Istanbul en worden van daaruit naar hun wedstrijd gevlogen. De Bleeckere vertrekt van thuis uit naar de matchen die hij moet volgen. Een dag voordien arriveert hij en daags na de match is hij weer thuis.

"Vooraf bereid ik samen met de scheidsrechters de wedstrijd voor. Tijdens de match zit ik in het stadion om notities te nemen. In de tribunes kun je de ref volledig volgen. Dat gaat niet op tv, al bekijk ik achteraf ook de beelden."

Op Belgische scheidsrechters op grote toernooien is het nog even wachten laat De Bleeckere weten. "We zijn heel goed aan het werken, maar we hebben nog wat tijd nodig om de volgende generatie klaar te maken. Hopelijk heb ik vlug een opvolger op het veld.”