KV Mechelen koopt terreinen voor nieuw oefencomplex voor A-kern

Binnenkort hoeven ze de A-kern van Malinwa niet meer op 'de kleine KV' te verwachten. Momenteel traint de eerste ploeg van KVM nog op de jeugdacademie. In de toekomst zullen de spelers terecht kunnen op een gloednieuw oefencomplex in Bonheiden.

KV Mechelen heeft de terreinen gekocht van VV Adler in Bonheiden aan de Oude Schrieksebaan. "Deze aankoop is in de uitbouw van onze club een erg belangrijke stap", zegt CEO Frank Lagast op de website van KVM. "Zo kan onze A-kern in de toekomst in ideale omstandigheden trainen en wedstrijden voorbereiden."

Nog geen exacte timing

Wanneer moet het oefencomplex klaar zijn? "Om daar exacte timings op te kleven, is het nog te vroeg. We hebben net een overeenkomst bereikt over de terreinen. De volgende maanden onderzoeken we hoe de locatie kan worden gebruikt, welke mogelijkheden er zijn en welke investeringen nodig zijn in velden en omliggende accommodatie.”

Bedoeling is dat er twee volwaardige oefenvelden komen met gelijkaardige afmetingen zoals in het stadion van KV Mechelen. "Ik wil ook de eigenaars van de terreinen van VV Adler, André en Jeanine Olbrechts,

bedanken. Zij maakten van deze locatie hun levenswerk en hun droom om te voetballen op deze locatie zetten wij nu verder."