Lukaku is voor Mourinho kandidaat-topschutter op EK: "Vanbinnen is hij een jongetje dat liefde nodig heeft"

José Mourinho geeft in aanloop naar het EK zijn mening over alles en iedereen. Over Romelu Lukaku dus ook. De twee werkten nog nauw samen bij Manchester United. Mourinho stelt vast dat de Belgische spits sindsdien tot volle ontplooiing is gekomen.

In The Sun komt José Mourinho de laatste tijd wel vaker aan het woord. De Portugese trainer heeft het over het moment dat hij Lukaku naar Manchester haalde in 2017. "Bij Manchester United zat hij nog in de ontwikkelingsfase. Die twee jaar bij Inter hebben hem de status en het zelfvertrouwen gegeven waar het nog aan ontbrak."

Liefde van fans, ploegmaats en trainer

De verklaring is duidelijk voor Mourinho: Lukaku voelt zich enorm gesteund en dan kan hij nog ietsje meer. "Hij krijgt er liefde van de supporters, van de ploegmaats en had hij een fantastische band met de trainer. Hij is fysiek heel sterk, maar vanbinnen is hij een jongetje dat liefde en steun nodig heeft, dat zich belangrijk moet voelen."

Mourinho twijfelt er alleszins niet aan dat er voor Lukaku een grote rol is weggelegd op het EK. "Hij zal op het EK goals scoren en is een belangrijke kandidaat voor de titel van topschutter", stelt de trainer van AS Roma.