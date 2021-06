OFFICIEEL: KAA Gent plukt sterkhouder weg bij KV Oostende

KV Oostende is een sterkhouder kwijt. Andrew Hjulsager verlaat de Kustboys en gaat bij KAA Gent aan de slag. De 26-jarige middenvelder tekende een contract tot 2025 bij de Buffalo's.

Andrew Hjulsager kan terugblikken op een goed seizoen in de Jupiler Pro League. Zo was de aanvallende middenvelder goed voor 7 doelpunten en 12 assists in 39 wedstrijden in alle competities samen. Hij werd bij KV Oostende verkozen tot speler van het seizoen.

De 26-jarige Deen verlaat nu KV Oostende, want hij gaat bij KAA Gent aan de slag. De Buffalo's maakten de transfer deze avond officieel. Hjulsager tekende een contract tot 2025 bij KAA Gent. Na Gianni Bruno plukt KAA Gent dus opnieuw een sterkhouder weg bij een Belgische club.