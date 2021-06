Russisch bondscoach heeft tactisch plan bedacht om Duivels een hak te zetten: "België heeft veel goede spelers"

Pakt België zaterdag meteen zijn eerste drie punten op het EK? Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov ziet dat natuurlijk liever niet gebeuren. Op een persconferentie blikte hij reeds vooruit en had hij het onder meer over het tactische aspect.

"België heeft heel goede spelers en een goede coach. Onze vorige drie wedstrijden tegen de Belgen waren telkens goede wedstrijden", verwijst Cherchesov naar de recente ontmoetingen tussen Rusland en België. "Ze hebben ons stof tot nadenken gegeven. Ik heb er lessen uit getrokkenn. Welke die zijn, ga ik nu niet vertellen."

Russen willen sterke punten België counteren

In ieder geval heeft de Russische staf er zich wel over gebogen hoe de Belgische sterspelers lam te leggen. "We hebben op training geprobeerd om een tactisch plan te bedenken om de sterke punten van de Belgen te counteren. We hebben ze bestudeerd en moeten dat nu trachten om te zetten naar een goede wedstrijd."

Omdat beide landen mekaar de jongste jaren al een paar keer tegenkwamen, weet Rusland hoe sterk de Rode Duivels zijn. Al wil Cherchesov zich ook niet al te veel met de Duivels bezighouden. Wat die uitkomst ook was in die vorige duels, het is nu dat het telt. "Dit is een EK, we moeten klaar zijn. Een tegenstander is ook maar een tegenstander, we moeten ons concentreren op ons eigen spel."