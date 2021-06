Straffe taal uit de hoofdstad: "Stukgelopen op amateurisme. Vanuit de politiek, maar ook vanuit Anderlecht"

Dat de openingsmatch van het EK vanavond niet in Brussel gespeeld wordt, is het resultaat van het beleid in ons land. Al zit Anderlecht daar volgens bronnen ook voor een stuk tussen.

De plannen voor het Eurostadion in de hoofdstad waren er, maar uiteindelijk is het er nooit gekomen. Grootste struikelblok was dat Anderlecht erin moest spelen, maar zij zagen dat niet zitten aan de voorwaarden die er kwamen.

Het stadion zou gebouwd worden door Ghelamco en door Anderlecht gehuurd worden. Om de situatie in zijn definitieve plooi te leggen deed Gheysens zelfs een bod van 91 miljoen euro op Anderlecht.

Hij zou het stadion van zijn eigen bedrijf huren, voor 9 miljoen euro per jaar. Toch koos Anderlecht voor de overname door Marc Coucke. Het was uiteindelijk COO Jo Van Biesbrouck die de onderhandelingen voor het stadion van Ghelamco afwees, wegens te hoge huurprijs.

Een bron uit de entourage van oud-premier Charles Michel schuift de mislukking van het stadion dan ook voor een stuk richting Anderlecht. “Het Eurostadion is stukgelopen op amateurisme. Vanuit de politiek, maar ook vanuit Anderlecht”, citeert HLN de bron.

Bij Anderlecht zijn ze blij dat het Eurostadion er niet kwam, toch niet op de manier waarop het dossier indertijd op tafel lag. De zaak is in ieder geval juridisch nog niet helemaal afgesloten.

Daarom is de reactie erop voorlopig ook anoniem. “De cijfers waren al bloedrood. Daar kwam corona bij. Als Anderlecht in het Eurostadion was gestapt, was het nu failliet geweest”, laat HLN een insider zeggen.