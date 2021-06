Te gek voor woorden: Kopzorgen voor de bagage van de Rode Duivels

Sinds 1996 is de 54-jarige Piet Erauw de teammanager van de Rode Duivels. En daar komt heel wat bij kijken.

Vluchten regelen, hotels boeken, visa aanvragen, het zijn maar enkele van de taken van de teammanager van de Rode Duivels.

Om de Rode Duivels wat meer comfort te geven met al het reizen dat moet gebeuren, koos de voetbalbond voor een vliegtuig waarin enkel businessseats staan.

Een probleem voor de teammanager, want omdat de Rode Duivels met een kleiner vliegtuig reizen is er onvoldoende plaats voor de bagage.

“Nu hebben we een kleinere laadruimte en dus moeten we een extra vrachtwagen naar Kopenhagen en Sint-Petersburg sturen”, vertelt Erauw aan Het Nieuwsblad.

Door de coronacrisis is er ook geen ploeg die op voorhand richting Rusland en Denemarken kan om ter plaatse te checken of alles in orde is.