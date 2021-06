Twee weken EK om slechts acht ploegen te elimineren: "Dat is belachelijk"

De eerste ronde van het EK houdt bitter weinig in. In twee weken tijd worden amper 8 van de 24 ploegen uitgeschakeld.

Vanavond start het EK in Rome met het duel tussen Italië en Turkije. In de groepsfase gaan maar liefst 16 van de 24 ploegen door naar de volgende ronde.

“Twee weken sjotten om van acht ploegen verlost te geraken, dat is belachelijk”, zegt analist Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Vraag is maar of het scenario van vijf jaar geleden zich kan herhalen. “Al is Portugal in 2016 als derde, met slechts drie punten, door de groepsfase gesukkeld om dan Europees kampioen te worden.”

Volgens Verheyen is dit te veel voor de spelers na het afgelopen seizoen. “Enfin, ik wil niet te zwartgallig klinken, maar het seizoen was al enorm belastend”, besluit hij.