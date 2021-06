Duivelse fans met veel moed: "Wij gaan naar Denemarken en gaan de regels respecteren"

Vanavond starten de Rode Duivels met hun EK-campagne tegen Rusland, maar deze ochtend stond al een wedstrijd tussen de supporters van de Rode Duivels en Rusland op het programma. De Russische supporters haalden het met 4-3.

Paul Vandenbrande, één van de mensen die uitkomt voor de supportersploeg van de Rode Duivels, geeft meer uitleg over wat er nog allemaal komt voor de Duivelse fans. "We hebben geen problemen gehad om hier te geraken. Al de nodige testen zijn gebeurd. We gaan proberen alle matchen te doen, maar we zullen zien wat kan en niet kan met de huidige wetgeving rond het coronavirus. In Kopenhagen zullen we alvast onze PCR-testen doen en in quarantaine gaan", aldus Vandenbrande.

Door het coronavirus zullen er op dit EK heel wat minder supporters van de Rode Duivels de wedstrijd kunnen bijwonen. Vandenbrande legt echter uit dat ze met niet veel moeten zijn om ambiance te maken. "Ik denk dat we maximum met 600 zijn, dus het is anders dan de voorbije toernooien, maar sfeer maak je zelf hè. De harde kern is hier, dus we gaan ons best doen om ons te laten horen."

Vandenbrande kwam deze ochtend dus uit voor de supportersploeg, maar hij gaf ook zijn mening over de Rode Duivels. "Uiteraard hopen we dat we eens een trofee kunnen meepikken. We moeten er in geloven, maar er zijn heel wat sterke kandidaten, dus veel zal afhangen van de vorm van de dag."