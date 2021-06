Rusland haalt opgelucht adem: sterkhouder is dan toch inzetbaar tegen de Rode Duivels

Deze avond beginnen de Rode Duivels aan hun EK. Onze nationale ploeg neemt het op tegen Rusland en de Russen hebben voor deze match goed nieuws gekregen, want Mario Fernandes zou dan toch fit geraken.

Mario Fernandes is al jaren één van de sterkhouders bij Rusland. De rechtsback speelde al 29 wedstrijden voor de nationale ploeg en daarin was hij goed voor 5 doelpunten. Fernandes moet vooral voor voorzetten zorgen voor diepe spits Dzyuba.

Mario Fernandes had last van een blessure, maar volgens Het Nieuwsblad is de verdediger fit en kan hij dus mee spelen tegen de Rode Duivels. Denis Cherysev, op het laatste WK nog ijzersterk, is er dan weer niet bij.