šŸŽ„ Goran Pandev maakt heldenstatus nog wat groter na geknoei in Oostenrijkse defensie

Noord-Macedoniƫ is er niet in geslaagd om een resultaat over de streep te trekken tegen Oostenrijk. De debutant op het EK leek lange tijd op weg naar een puntendeling, maar ging uiteindelijk met 3-1 ten onder.

Lainer bracht de Oostenrijkers met een fraai doelpunt op voorsprong, maar vlak voor het halfuur maakte Goran Pandev, 37 jaar intussen, zijn heldenstatus in Noord-Macedonië. De aanvaller van Genoa strafte enorm geknoei in de Oostenrijkse defensie koelbloedig af. Zo schoot Pandev zich in zijn 117e interland nog maar eens in de geschiedenisboeken van zijn land, als eerste doelpuntenmaker op een groot toernooi. Empata a Macedônia do Norte!

Tudo igual em Bucareste, após a zaga da Áustria e o goleiro Bachmann cometer uma lambança tremenda, e deixar livre para Pandev marcar. Que momento!



Áustria 1x1 Macedônia do Norte#AUT #MKD #EURO2020pic.twitter.com/uFTCok8ecD — Planeta Bola (de šŸ ) (@planetabolabr) June 13, 2021 Pandevs historische doelpunt leverde uiteindelijk niets op. Via late doelpunten van invallers Gregoritsch en Arnautovic won Oostenrijk voor het eerst in de geschiedenis een EK-wedstrijd.