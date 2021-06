Witsel gaat al mee naar Denemarken, Vertonghen twijfelachtig

Na het slechte nieuws over Timothy Castagne kon de burger wel wat moed gebruiken. En de bondscoach gaf dat ook: Axel Witsel zit zover voor op schema dat hij al meegaat naar Denemarken.

Normaal gezien was zijn terugkeer pas voorzien tegen Finland. "Dat was de vereiste om hem op te nemen in de groep van 26: hij moest minstens 20 minuten tegen Finland kunnen spelen. Maar hij zit nu zover voor en doet gewoon alles mee op training dat hij betrokken zal worden bij de wedstrijd tegen Denemarken", aldus Roberto Martinez.

Minder goed nieuws kwam er over Jan Vertonghen, al maakt de bondscoach zich niet zoveel zorgen. "Zijn enkel is nog altijd wat opgezwollen en we kunnen dus nog geen definitieve diagnose geven. Ik verwacht geen problemen voor de match tegen Finland, maar we moeten bekijken of hij Denemarken haalt."

Kevin De Bruyne traint morgen met de groep. Of hij meegaat naar Denemarken zal pas net voor afreis beslist worden. Martinez sloot ook uit dat Castagne nog in actie kan komen in de finale: "Ik geloof in wonderen, want Witsel zou hier eigenlijk nooit mogen staan. Maar nee, vier weken is te kort voor Timothy."