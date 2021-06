Steeds wat beter, steeds wat meer minuten voor Eden: "Ik had al gehoopt op meer"

Eden Hazard heeft 20 minuten speeltijd gekregen en leek al heel wat frisser. De kapitein krijgt de tijd om naar zijn beste vorm toe te groeien en zal geleidelijk meer speeltijd krijgen.

De bedoeling is om Hazard tegen de beslissende fase van het toernooi fit te krijgen. "Ik voelde me goed vandaag. Ik hoopte eigenlijk op wat meer speelminuten", zei hij bij de RTBF. Roberto Martinez gaf ook al aan dat hij Eden soms wat moet intomen. "Tja, ik voel me al een tijdje goed op training. De benen zijn goed en beetje bij beetje gaat het vertrouwen ook terugkomen. Ik heb wel nog wat tijd nodig om in het ritme te komen."

Een basisplaats zal wel nog niet voor tegen Denemarken zijn. "Ik zal wel zien wat mijn rol wordt op het toernooi. Maar ik heb absoluut vertrouwen in de bondscoach. Dit was nog maar een eerste match, maar we moeten op dit elan voortgaan. Deze zege is ook voor Christian Eriksen."