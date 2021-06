Vertonghen over blessure en goeie vriend Eriksen: "Youri zei het me, ik stond stil en kreeg kippenvel"

Moeten we ons zorgen maken over Jan Vertonghen? De verdediger speelde beresterk tegen Rusland, maar moest in de tweede helft naar de kant na een fikse tik.

Vertonghen kon iedereen vrij vlug na de match al geruststellen. “Bij de eerste checks was er niets negatiefs te zien. Anders zou ik hier nu ook niet gestaan hebben, dus da’s goed nieuws", klonk het.

Vertonghen had het vooraf wel even moeilijk om de focus op de match te leggen na het nieuws over Christian Eriksen, met wie hij een heel goeie band heeft. Hij speelde met hem bij Ajax en Tottenham. “Dat is heel hard binnengekomen. Ik was de match niet aan het volgen, liep mijn hotelkamer uit en kwam Youri tegen op weg naar de tactische bespreking", vertelde hij, nog steeds bewogen.

De dokter stelde ons gerust

"Hij zei het, ik stond stil en kreeg echt kippenvel. Ik ken Eriksen heel goed, al een tiental jaar. We hebben veel tijd samen doorgebracht, onze families zijn goed bevriend. Het is verschrikkelijk, meer kan ik er niet over zeggen. Ik hoop dat alles goed komt.”

"Op de bus naar de match zei onze dokter dat hij alweer aan het praten was. Ik mag er niet aan denken moest het op een andere manier zijn afgelopen. Vanaf het moment dat ik op het veld sta, kon ik me wel focussen. Dat is echt een bubbel waar je dan in zit. Dan kan je dat wel van je afzetten."