Transfergoeroe is zeker: Buffon keert terug naar club waar het allemaal begon

De voormalige doelman van de Italiaanse nationale ploeg, Juventus en PSG was de voorbije weken op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract afliep bij Juventus.

Buffon liet weten dat hij zich in Italië enkel zag spelen voor Juventus en Parma, kwestie van de andere clubs niet te veel hoop te geven. Die laatste lijkt nu ook zijn volgende club te worden volgend seizoen.

Een piepjonge Buffon begon zijn profcarrière bij Parma 26 jaar geleden en trok daarna voor 50 miljoen euro naar Juventus, een duizelingwekkend hoog transferbedrag toen.

Parma degradeerde dit seizoen naar de Serie B maar dat maakt voor Buffon niet veel uit. Bovendien heeft hij met Juventus ook een jaartje in de Italiaanse tweede klasse gespeeld na de veroordeling en degradatie van Juventus.

Gigi Buffon is close to join Parma! He could come back to the club where he started his career 26 years ago. šŸ‡®šŸ‡¹ #Buffon



Talks ongoing - Buffon received more than five proposals, one from Besiktas too but he’s really tempted to sign for Parma with an ambitious project. šŸ§¤ #Parma pic.twitter.com/YyWU7I3ZE2