🎥 Geïrriteerde Cristiano Ronaldo zuigt alle aandacht naar zich toe op persbabbel door flesjes Coca-Cola weg te schuiven

Cristiano Ronaldo kon namelijk niet begrijpen dat er twee flesjes frisdrank voor zijn neus werden gezet tijdens de persconferentie. De Portugees nam de flesjes Coca-Cola - dat is nu eenmaal één van de grote sponsors van UEFA - weg en opperde om water te drinken.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



