Nog heftiger dan gedacht: vriendin van Christian Eriksen dacht dat hij overleden was

Voor alle betrokkenen was het verschrikkelijk om Christian Eriksen zo neer te zien gaan. Zijn vriendin Sabrina was ook in het stadion. Voor haar was uiteraard enorm intens om dat zo te moeten beleven. Even dacht ze dat het ergste gebeurd was.

Dat heeft de Daily Mail vernomen tijdens een gesprek met Peter Schmeichel, voormalig doelman en Deense legende. Tevens de vader van Kasper, de huidige eerste doelman van het Deense nationale elftal. Kasper Schmeichel en aanvoerder Simon Kjaer vingen Sabrina, de partner van Erikse, op toen ze in tranen aan de zijlijn stond. "Ik heb mijn zoon uiteraard al gesproken", vertelt Peter Schmeichel. "Hij stapte naar de vriendin van Christian om haar te proberen gerust te stellen. Ze dacht dat Christian overleden was. Mijn zoon vertelde haar dat het goed kwam. "Christian is bij bewustzijn", zei hij. "Hij is gereanimeerd en ademt opnieuw."" Christian Eriksen en Sabrina Kvist Jensen hebben samen twee kinderen: een zoontje van drie jaar en een dochtertje van zeven maanden.