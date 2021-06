Bondscoach zag probleem van Meunier bij Borussia Dortmund: "Te veel tijd gehad"

Thomas Meunier heeft een opvallende rol opgeëist tegen Rusland en zal heel wat vertrouwen opgedaan hebben na een moeilijk seizoen bij Borussia Dortmund. Een opluchting voor Roberto Martinez, die weet dat zijn rechtse wingback ook verloren kan lopen in zijn eigen gedachten.

Tot een jaar geleden was er geen moment twijfel dat Meunier de vaste rechtsback was. Maar na zijn moeilijk seizoen bij Borussia Dortmund leek hij de fakkel te moeten doorgeven aan Timothy Castagne. De bondscoach twijfelde immers of hij mentaal wel klaar was.

"Thomas heeft de moeilijkste tien maanden uit zijn carrière achter de rug", knikte de bondscoach. "Hij heeft eigenlijk nooit tijd gehad om na te denken, want hij speelde altijd. Bij Club Brugge, bij PSG en in het begin bij Dortmund. Maar hij kwam op de bank terecht en had ineens veel tijd om na te denken. Maar nu zie ik hem elke dag groeien. De impact die hij had, was direct duidelijk."