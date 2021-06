Is wereldkampioen Frankrijk een maat te sterk voor Duitsland?

Dinsdag staan er twee wedstrijden in Poule F op het programma. Poule F wordt ook wel de 'poule des doods' genoemd met zowel Duitsland, Portugal, Frankrijk en Hongarije die het tegen elkaar moeten opnemen. Om 21u00 staat Frankrijk tegen Duitsland op het programma.

Wereldkampioen

Frankrijk is momenteel de regerende wereldkampioen. Zij wonnen het WK in 2018 in een finale tegen Kroatië. Met een kern van 1.03 miljard euro mag het duidelijk zijn dat Frankrijk een heel goede ploeg heeft. De troepen van Didier Deschamps zijn dan ook nog steeds de te kloppen ploeg op dit Europese kampioenschap.

In de laatste vijf onderlinge duels tussen Frankrijk en Duitsland wonnen de Fransen maar liefst drie keer. Twee keer werd er gelijkgespeeld. Het is dus ondertussen al van in 2014 geleden dat Duitsland nog eens kon winnen tegen Frankrijk.

Scorend vermogen

Zowel Frankrijk als Duitsland scoorden tijdens hun kwalificatiewedstrijden vrij vlotjes. Frankrijk scoorde 25 keer in tien wedstrijden. De Duitsers doen nog beter met dertig goals in acht wedstrijden. Daarnaast vielen Frankrijk en Duitsland respectievelijk 504 en 342 keer aan tijdens hun kwalificatie. In hun laatste voorbereidingswedstrijden werden ook nog eens veertien doelpunten gemaakt. Zes door de Fransen en zeven door de mannschaft. De kans op doelpunten is vanavond dan ook erg groot.

Kylian Mbappé

Frankrijk heeft met Kylian Mbappé de meest waardevolle speler ter wereld in haar selectie zitten. Een indrukwekkende 160 miljoen euro. Dit seizoen speelde de jonge spits 47 wedstrijden waarin hij 42 keer scoorde en ook nog eens elf assists gaf. Kan hij ook tegen Duitsland scoren?

Waar kan je best op inzetten?

Frankrijk wint met een Asian Handicap van +0, odd: 1.84.

Beide teams scoren, odd: 1.83.

Kylian Mbappé scoort, odd 3.75.