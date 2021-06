Franz Beckenbauer waarschuwt alles en iedereen: "Duitsland zal heel ver komen op EK"

Duitsland zit op het EK in een zware poule met Frankrijk en Portugal, maar volgens Franz Beckenbauer zal de Mannshaft ver geraken.

Duitsland opent het EK met een duel tegen Frankrijk, één van de gedoodverfde titelkandidaten. Veel Duitsers zijn er echter niet gerust in voor dit toernooi.

Dat is dan wel buiten Franz Beckenbauer gerekend. Hij ziet Duitsland ver geraken. "Duitsland is altijd een toernooiteam geweest, dat zal ook dit jaar weer zo zijn. Ik ben niet pessimistisch. Sterker nog, ik denk dat Duitsland heel ver kan komen in het toernooi", zegt hij aan RedaktionsNetzwerk Deutschland.

En daar is volgens Beckenbauer een goede reden voor. "We spelen thuis in München voor het oog van 14.000 toeschouwers, dat maakt een verschil. De spelers van Duitsland zijn superfit en ze vormen een geheel, een echt team. Dat is heel erg belangrijk."