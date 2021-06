Hopen op minuten, maar Trossard zit boordevol zelfvertrouwen: "Ik kan een impact hebben in deze ploeg!"

Bondscoach Roberto Martinez kan met 26 spelers natuurlijk niet iedereen speeltijd geven. Maar bij Leandro Trossard wordt er wel verwacht dat hij speeltijd gaat krijgen. De 26-jarige speler van Brighton is er qua vertrouwen alvast klaar voor.

Trossard heeft er natuurlijk een fantastisch seizoen opzitten in de Premier League. Hij is niet meer weg te denken uit de basis bij Brighton en heeft een naam voor zichzelf gemaakt. Bij de Rode Duivels is hij echter nog een benjamin. "Het is al heel fijn dat ik er bij kan zijn en kan proeven van zo'n toernooi", vertelde hij vandaag. "De trainingen zijn heel intensief en op hoog niveau."

"Of ik hoop op minuten? Natuurlijk. Daar hoop je altijd op, maar ik heb me geen doel gesteld. Ik doe mijn best op training en toon dat ik er klaar voor ben als de bondscoach me nodig heeft. En ik denk wel dat ik een impact kan hebben, ook vanaf de bank. Ik kan een wedstrijd openbreken met een splijtende pass of een doelpunt. Ik kan iets betekenen voor deze ploeg."

Trossard maakte ook een enorme progressie. Hij scoorde ook twee keer tegen Wit-Rusland. "Dat heeft de bondscoach ook gezien. Ik weet hoe hij over me denkt en hoe hij me ziet. Tegen Wit-Rusland heb ik getoond dat ik het team kan helpen. Dat is wel een groot voordeel geweest om de selectie te halen."