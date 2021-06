Engelse analist genoot van Gareth Bale bij Wales: "Hij is nog steeds ongelooflijk goed"

Na een enorm lastige periode bij Real Madrid, leek Gareth Bale ook bij Tottenham Hotspur de problemen niet van zich af te kunnen spelen. Maar op het EK staat de Welshmen er wél opnieuw.

Gareth Bale is natuurlijk dé ster van het Welshe voetbalelftal. Maar de voorbije jaren was die ster toch vooral tanende. Bale kwam niet van de bank (of tribune) bij Real Madrid en ook zijn uitleenbeurt aan Tottenham was zeer wisselvallig.

Op het EK is hij toch een van de dragende krachten van zijn nationale elftal. Vooral de eerste helft in het duel tegen Turkije was enorm indrukwekkend, en dat zag ook analist Gary Lineker.

"Gareth Bales passing in de eerste helft is het bewijs dat hij nog steeds een waanzinnig getalenteerde voetballer is van wereldklasse. Fantastisch", klinkt het.

Some of @GarethBale11’s passing in the first half is proof that he’s still a wonderfully gifted world class footballer. Marvellous. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 16, 2021

In de tweede helft liet Bale zich echter opvallen door een penalty zeer hoog over te trappen. Gelukkig voor hem, had het geen zware gevolgen want Wales kon de 0-1 voorsprong tegen Turkije nog vasthouden.