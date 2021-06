Lukaku over de opmerkelijke progressie die hij nog steeds maakt: "Als ik nu bepaalde scenario's zie, vertraagt het spel voor mij"

Romelu Lukaku is er klaar voor. Twee goals en daar mogen er nog een pak bijkomen als de ploeg maar wint. Zijn doel is duidelijk: op 11 juli met een trofee in zijn handen staan. Een nog mooiere dan hij bij Inter afgelopen seizoen mocht kussen.

Twee jaar Italië heeft Big Rom nog beter gemaakt. Zijn progressie is zelfs opmerkelijk te noemen. 28 jaar en hij wordt nog elk jaar beslissender. "Het zit hem in de details volgens mij. Ik ben nog constanter geworden, nog meer een teamspeler geworden. Ik zie het spel ook beter. Als ik nu naar bepaalde scenario's in een match kijk, gaat het vertraagd voor mij. Zo kan ik de juiste speler vinden op het veld." Maar Romelu zou Romelu niet zijn als hij niet nog werkpunten vond. Dat gaat zo zijn tot het einde van zijn carrière. "Ik moet nog constanter worden. De eerste helft van mijn seizoen was goed, maar de tweede was beter. Ik moet nu een volledig seizoen dominant worden", vindt hij zelf. Ik de opvolger van Kompany? Nee, Vince was de enige echte leider van deze ploeg Na drie jaar bij Manchester United kwam Inter blijkbaar als een verlossing. "Je wordt ouder, de ervaring komt erbij... Ik heb ook meer rust in mijn hoofd sinds ik vader werd. En jullie kennen me allemaal: ik heb die motivatie nodig. Nee, ik ben niet veel meer actief op sociale media. Ik heb wel een privé-account waarop ik grapjes kan maken met mijn vrienden." Ook een nieuw aspect dat hij toevoegde: hij is de leider geworden op het veld. De opvolger van Vincent Kompany? "(lacht en schudt het hoofd) Nee, Vince was de leider van deze generatie. Nu zijn er zoveel leiders op hun eigen manier. Ik probeer te helpen waar ik kan en als er iets gebeurt op het veld kunnen ze altijd op mij rekenen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Denemarken - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (17/06).