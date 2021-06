OFFICIEEL: Waasland-Beveren plukt Zwitserse verdediger weg uit zijn thuisland

Waasland-Beveren heeft deze middag een nieuwe speler voorgesteld. Het heeft namelijk Chris Kablan weggeplukt bij het Zwitserse FC Thun. Kablan is een Zwitserse linksback van 26 jaar oud.

Waasland-Beveren zal volgend seizoen aantreden in 1B, maar de Waaslanders willen zo snel mogelijk opnieuw promoveren. Ze zijn dus op zoek naar versterkingen en vandaag hebben ze met Chris Kablan een nieuwe verdediger binnengehaald.

Chris Kablan komt over van het Zwitserse FC Thun. Daar was de linksback het voorbije seizoen één van de sterkhouders met twee doelpunten en twee assists in 31 wedstrijden voor de club. Bij Waasland-Beveren krijgt Kablan het rugnummer 27.