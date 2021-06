Manchester City opent seizoen op het veld van Tottenham, nieuwkomer Norwich meteen tegen Liverpool

Op 14 augustus, binnen minder dan twee maanden, zal de Premier League weer op gang worden getrapt. Alle wedstrijden vinden die dag plaats om 16u. De meest opvallende affiche is Tottenham-Manchester City. Beide ploegen beginnen dus meteen met een serieuze klepper aan het seizoen.

Voor Norwich zal de eerste wedstrijd terug in de Premier League ook niet gemakkelijk zijn. Zij ontvangen Liverpool in eigen huis. Andere nieuwkomer Brentford ontvangt Arsenal en Watford zal openen tegen Aston Villa.

