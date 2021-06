Oekraïne zet Noord-Macedonië opzij, maar dat kostte heel wat moeite

Vandaag speelden Noord-Macedonië en Oekraïne tegen elkaar in Boekarest. Beide landen verloren hun eerste groepswedstrijd en zo was deze tweede wedstrijd van cruciaal belang.

Oekraïne ging met 3-2 onderuit in een spectaculaire wedstrijd tegen Nederland. Noord-Macedonië was dan weer een maatje te klein voor Oostenrijk in de eerste wedstrijd en verloor met 3-1. Deze wedstrijd was dus voor beide ploegen van levensbelang met het oog op een eventuele tweede of derde plek in groep c.

De openingsfase was volledig voor Oekraïne, maar echte grote kansen kwamen er niet. Na 11 minuten had Yaremchuk de openingstreffer aan de voet, maar hij wou een assist geven en dat bleek de slechte keuze te zijn. Tot aan de 1-0 lieten de Noord-Macedoniërs ook flitsen van klasse zien. Iedereen kijkt steeds naar Pandev en Elmas maar ook Bardhi speelde een degelijke partij. Enis Bardhi is 25 jaar oud en speelt in La Liga voor Levante.

Dezelfde mannen aan het kanon

Yarmolenko en Yaremchuk waren de doelpuntenmakers van de eerste twee Oekraïnse doelpunten. Net als tegen Nederland wisten zij de weg richting doel te vinden. Het middenveld met Malinovskiy en Zinchenko zorgde voor veel diepgang en gevaar. Beide spelers zijn een paar klasses beter dan de middenvelders waar ze vandaag tegen speelden. Yarmolenko en Zinchenko lopen over van het zelfvertrouwen, ze pakten beide uit met een leuke Zidane-beweging. In de tweede helft werden de Oekraïners te nonchalant. Ze dachten dat de buit al binnen was en na de 2-1 kroop de stress er toch in bij Yaremchuk & co.

Belgische link

Met Yaremchuk (KAA Gent) en Malinovskiy (ex-Genk) stonden er twee spelers uit de Jupiler Pro League aan de aftrap. Die tweede miste in de laatste minuten nog een penalty. Bij de rust mocht bij de Noord-Macedoniërs Trajkovski in het veld. Tussen 2011 en 2015 speelde hij in onze competitie bij Zulte Waregem en KV Mechelen. Meteen liet hij zien waarom hij in het veld kwam. Met een heerlijke uithaal forceerde hij onrechtstreeks de penalty die Alioski in twee keer tegen de netten duwde. Ook strooide Trajkovski nog met wat knappe passes. Ook Ivan Trickovski mocht enkele minuten voor affluiten nog invallen bij de Noord-Macedoniërs. Hij speelde voor Club Brugge en Waasland Beveren. Ten slotte kwam ook Eduard Sobol van Club Brugge nog in de ploeg.

Uiteindelijk winnen de Oekraïners de partij al bij al verdiend. De eerste helft domineerden ze volledig, de tweede helft kregen ze het wat moeilijker. De laatste 45 minuten van de partij ging het spel mooi op en neer. Oekraïne zal tegen Oostenrijk langer het niveau van de eerste helft moeten vasthouden om in dat duel te kunnen winnen. Voor de Noord-Macedoniërs moeten er mirakels gebeuren om nog in de knock-outfase te geraken.