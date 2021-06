Thomas Delaney gelooft erin tegen Rode Duivels: "Niet onmogelijk"

Bij Borussia Dortmund speelt hij bij onder meer Axel Witsel, nu is hij tegenstander van de Rode Duivels.

Thomas Delaney heeft er alvast zin in om tegen België een goede indruk na te laten en als het even kan iets te sprokkelen tegen de Rode Duivels.

Realiteit

"De laatste dagen waren niet makkelijk, maar we hebben wat vrije tijd gehad om aan andere dingen dan voetbal te denken."

"Nu moeten we terug naar de realiteit. Iedereen heeft zijn gevoel kunnen uitdrukken. De taak wordt niet onmogelijk, we weten wat we kunnen. Het is zaak Lukaku zoveel mogelijk van de bal te houden."