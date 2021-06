Internationale media ziet hoe King Kev opstaat in 'volksfeest': 'Duivelse De Bruyne', 'Geweldenaar', 'KDB zorgt voor verlichting bij België"

Opdracht volbracht. Na een match met twee gezichten was er een bij momenten geniale Kevin De Bruyne nodig om de Rode Duivels over de streep te trekken tegen een verrassend sterk Denemarken. In de internationale is er heel wat inkt gevloeid over de masterclass van 'King Kev'. Een overzicht.

BBC: 'De Bruyne schiet België naar achtste finales'

"De middenvelder van Manchester City deed de wedstrijd kantelen", klonk het onder meer. Nog volgens de Britse openbare omroep 'leken de Belgen onder de indruk van de omstandigheden in Kopenhagen.'

"De Belgische ploeg werd in de eerste helft overrompeld door de Denen. Ze vonden geen antwoord op de hoge, intense pressing van Denemarken. Courtois hield België in de wedstrijd, Kevin De Bruyne deed de balans in het voordeel van de Rode Duivels overhellen."

Voetbal International: "Belgische zege met compassie: geweldenaar Kevin De Bruyne overklast Denen"

"Het was de middenvelder van Manchester City die het spel dicteerde en het tempo verhoogde. Voorts viel het begrip van de Belgen voor de pijn en emoties bij de Denen op."

La Gazzetta dello Sport: "De Bruyne zorgt voor verlichting bij Rode Duivels"

Dé Italiaanse sportkrant loofde het tactisch plaatje van de Denen. "Maehle terroriseerde de Belgische rechterflank", klinkt het onder meer. Ook zij zagen hoe het spelbeeld na de pauze compleet veranderde. "De Bruyne zette alles op zijn kop. België maakte het verschil dankzij de klasse van De Bruyne en de beweeglijkheid van de broers Hazard. Een gelijkspel was eerlijker geweest, maar dit België bulkt van het talent."

Marca: "Lukaku liet zien hoe je een defensie in de vernieling kan spelen zonder te scoren"

"Martinez haalde Kevin De Bruyne na de rust van de bank en hij veranderde het wedstrijdverloop. Eerst met een assist voor Thorgan Hazard, daarna door te scoren met een prima schot met links." De Spaanse krant loofde ook Romelu Lukaku, die ietwat verrassend met de award van Man of the Match ging lopen. "Lukaku liet zien hoe je een defensie in de vernieling kan spelen zonder te scoren."

Extra bladet: "Volksfeest"

De Deense krant was onder de indruk van de prestatie van Denemarken. "Denemarken verloor, maar veroverde de harten van alle voetballiefhebers. Gedurende een lange periode waren ze de dominante ploeg tegen het beste landenteam ter wereld. Dit was de beste helft in vele jaren."

"In de eerste helft trilden de Rode Duivels op hun benen, na de pauze toonden ze hun wereldklasse via Lukaku, Tielemans en De Bruyne in dit grote volksfeest.