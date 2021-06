Na Denemarken zou de Duivelse verdediging wel eens weer gewijzigd kunnen worden

De verdediging van de Rode Duivels maakte geen al te grootse indruk tegen Denemarken. Damsgaard en Braithwaite maakten het België bijzonder moeilijk. En dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben.

De foute inspeelpass van Denayer na twee minuten was al een teken aan de wand, maar wat volgde moet de bondscoach niet gelukkiger gemaakt hebben. Meunier en Vertonghen hadden het moeilijk met de snelle aanvallers.

Het is niet ondenkbaar dat Roberto Martinez straks probeert om met de ervaren en rustbrengende Vermaelen meer zekerheid in zijn defensie te brengen. Hij is er ook al 35, maar lost veel op met zijn positiespel. Hij kan de verdediging ook leiden.