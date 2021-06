Na misgelopen Champions League-finale mogelijk ook geen EK-finale op Wembley

De EK-finale zal waarschijnlijk toch niet op Wembley plaatsvinden. Veel Engelse supporters droomden al van een Finale met Engeland op hun iconische thuisbasis, maar UEFA dreigt stokken in de wielen te steken.

De UEFA ziet Londen niet als een geschikte stad voor de halve finale en finale van het EK omdat de regels omtrent corona er nog te streng zijn. Dat meldt de Engelse krant the Times.

Momenteel moeten supporters uit Oranje gebieden tien dagen in quarantaine als ze naar Groot-Brittanië reizen, dat is geen ideale situatie dus overweegt de organisator van het EK om de eindfase van het tornooi te verhuizen naar Boedapest.

60 000 fans

In de Puskás Aréna in Boedapest zaten tijdens Hongarije-Portugal meer dan 60 000 fans. De UEFA ziet het dus beter zitten om daar een finale te organiseren aangezien de coronamaatregelen er veel minder zwaar zijn dan in Engeland. Eerder liep Wembley ook al de organisatie van de Champions League-finale mis.