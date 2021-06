Belgen bij Leicester krijgen aanvallende versterking

Dat melden Fabrizio Romano en The Telegraph. Leicester wil de komst van Daka volgende week afronden en staat op het punt om grote clubs af te troeven. Ook Liverpool, Chelsea en RB Leipzig waren geïnteresseerd in de 22-jarige Zambiaan.

Daka komt uit het Red Bull-concern. Hij speelde in zijn thuisland voor Nchanga Rangers, Green Buffaloes, Kafue Celtic FC en Power Dynamos en maakte in 2017 de overstap naar FC Liefering. Daarna werd Daka ondergebracht bij Salzburg.

Leicester betaalt ruim 23 miljoen euro om het contract van Daka, dat nog liep tot de zomer van 2024, af te kopen.

