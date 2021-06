Ballon d'Or voor De Bruyne, hijzelf denkt er alvast aan: "Daar heb ik mijn hele leven voor gewerkt"

Na zo'n seizoen is het bijna onmogelijk om Kevin De Bruyne niet bij de beste spelers ter wereld te rekenen. Hij doet ook mee in de discussie om de Ballon d'Or. Maar of hij hem ook gaat winnen?

Het is de grootste individuele prijs ter wereld. "Of ik hem moet winnen? Dat is iets waar ik geen controle over heb. Ik ben al blij dat ik niet moet kiezen. Ik wil de beste speler zijn die ik kan zijn. Het maakt me trots dat mensen zien dat je een kans maakt. Dat wil zeggen dat je bij de beste spelers van de wereld hoort en daar heb ik mijn heel leven voor gewerkt", aldus De Bruyne.

Als hij de Champions League gewonnen had en een belangrijke rol had kunnen spelen, was de prijs wel heel dichtbij geweest. Maar daar stak Antonio Rüdiger een stokje voor. "Ik ben niet boos geweest op hem. Ik weet dat hij me wil blokken, maar ik weet ook dat hij mijn neus niet wou breken. Ik heb nooit een kwaad moment gehad. Hij stuurde me een berichtje direct na de match en ik heb ook direct geantwoord."

Intussen is het gebeurde wel nog niet helemaal weg uit zijn gedachten. Moeilijk na zo'n botsing. "We doen voorzichtig. Op training probeer ik koppen toch nog te vermijden. Ik heb ook een hoofdschudding gehad en mocht tien dagen niet vliegen. Voor mij was het dus al snel duidelijk dat ik niet kon spelen in de eerste match. Ik ben wel blij dat ik niet met een masker moet spelen, want daar zou ik me aan gestoord hebben. En die ingreep was absoluut nodig volgens de dokters. Ik had er later last van kunnen krijgen anders."