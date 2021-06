Portugese doelman staat op het punt om de Premier League te verlaten voor de Serie A

Rui Patricio is een vaste waarde in het doel van Wolverhampton en het voorbije seizoen speelde hij 37 wedstrijden voor de Wolves. De doelman van de nationale ploeg van Portugal kan echter naar de Serie A verhuizen.

Volgens Fabrizio Romano zou Rui Patricio namelijk op weg zijn naar het Italiaanse AS Roma. Er zou al een persoonlijk akkoord bereikt zijn en Wolverhampton is al op zoek naar een opvolger. Zo wordt Jose Sa genoemd als nieuwe doelman.

