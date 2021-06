Transfer komt nu wel heel dichtbij: Borussia Dortmund overweegt bod op Sancho te accepteren

Jadon Sancho komt voorlopig maar niet aan de bak bij Engeland op het EK, maar de vleugelspeler heeft voorlopig andere dingen om zich mee bezig te houden. Zo wordt hij opnieuw nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United.

Komt het er deze zomer dan toch van? De kans is bestaande, want Jadon Sancho wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. Volgens de Duitse krant Ruhr Nachrichten zou er eindelijk beweging zijn in de transfer van Sancho naar de Engelse topclub.

Het is niet duidelijk hoeveel Manchester United geboden heeft voor Sancho, maar Dortmund zou het laatste bod van de Mancunians aan het overwegen zijn. Sancho was het voorbije seizoen goed voor 16 doelpunten en 20 assists bij Borussia Dortmund.