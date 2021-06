Antoine Griezmann verzekert: "Benzema ligt goed in de groep bij staff én andere spelers"

Het witte konijn uit de hoed van Frans bondscoach Didier Deschamps was ongetwijfeld de naam van Karim Benzema. Het was nog maar de vraag hoe de rest van de groep zou reageren op de komst van de spits van Real Madrid.

Benzema werd jarenlang uit de Franse selectie geweerd na een chantageschandaal. Enkele maanden geleden lag hij nog in de clinch met Olivier Giroud, de Franse aanvaller die nu naar de bank verwezen is door de komst van Benzema.

Maar Antoine Griezmann verzekerde zondag dat er in de groep geenenkel probleem is met de aanwezigheid van Karim Benzema. "Zelfs met Giroud", verzekert de aanvaller van Barcelona.

"Ik zit met Giroud aan de tafel en hij blijft heel belangrijk voor ons. In de kleedkamer geeft hij alles voor ons, hij praat veel en pept ons op. Op het veld doet hij er alles aan om hem te helpen. Het is fantastisch om zo iemand erbij te hebben want het is geen gemakkelijke situatie voor hem om nu op de bank te zitten. We weten dat hij klaar is om in te vallen en om ons te helpen en dat is fantastisch", klinkt het.