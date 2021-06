Moeten de Rode Duivels de groepswinst laten schieten? "Met vertrouwen naar volgende ronde"

België speelt maandagavond de laatste groepswedstrijd tegen Finland. Moet er gerekend worden voor de volgende ronde en de groepswinst laten schieten?

Een puntje pakken tegen Finland is voldoende voor de groepswinst in de poule. Al zou dat wel eens moeilijkere tegenstanders kunnen opleveren dan als we tweede worden.

Moeten de Rode Duivels de groepszege laten? "Neen”, reageert Frank Boeckx meteen bij Sporza. “En ik ben blij dat Martinez dat ook zo ziet. Hij wil met zijn beste elftal spelen. Ik denk dat dat nodig is om het niveau op te krikken. Dat is het belangrijkste naar die volgende wedstrijd."

En wellicht willen de Rode Duivels dat zelf ook niet. "Ik hoorde de Duivels zelf al een paar keer zeggen dat ze het tegen Rusland en in de eerste helft tegen Denemarken niet goed vonden, dan wil ik nu een goede prestatie van die jongens zien om met vertrouwen naar de volgende ronde te gaan."