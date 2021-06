Spaanse doelpuntenmaker geeft fans lik op stuk: "De mensen mogen zeggen wat ze willen"

Na het gelijkspel tegen Zweden kreeg Alvaro Morata heel veel kritiek, maar tegen Polen wist hij wel te scoren.

Na het 0-0-gelijkspel tegen Zweden bleef Spanje steken op een 1-1 tegen Polen. "Nog een match die we laten glippen", zei Alvaro Morata bij Telecinco die heel wat kritiek kreeg na de partij tegen Zweden.

Nu scoorde hij wel. Tegen Slovakije moet Spanje op de slotspeeldag winnen voor een stekje bij de laatste zestien. "Nu wacht ons een finale om ons te plaatsen voor de volgende ronde. Ik weet niet wat ik nog meer kan zeggen. De wedstrijd ontsnapt ons. We hadden de kansen om te winnen, maar dat is voetbal. Vertrouwen hebben we nog. We weten wat we moeten doen: winnen tegen Slovakije.”

Morata ging zijn goal tegen Polen met bondscoach Luis Enrique vieren. "Ik dank Luis Enrique voor het vertrouwen. De mensen mogen zeggen wat ze willen. We wonen in een land waar je mening geven makkelijk en gratis is, maar wij geven zoals altijd alles”, besloot Morata.