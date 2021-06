UEFA komt terug op beslissing en laat onderzoek naar regenboogarmband Neuer varen

Neuer is kapitein bij de Duitse nationale ploeg en verkiest een regenboogarmband boven een neutrale kapiteinsarmband. Dat Neuer die armband in de volgende wedstrijd tegen Hongarije zou dragen, zou voor extra symboliek zorgen. In Hongarije werd namelijk een wet gestemd die de rechten van de LGBTQ-gemeenschap drastisch inperkt.

Duitsland-Hongarije zal in München gespeeld worden en er worden al ideeën geopperd om de Allianz Arena uit te rusten in de regenboogkleuren. Met Neuer die een regenboogarmband draagt, zou het de symboliek alleen maar versterken.

De UEFA was echter een onderzoek gestart naar die armband omdat het een mogelijk ongepast politiek statement was; Maar de Duitse voetbalbond laat weten dat de UEFA het onderzoek al heeft laten varen. "De armband is een teamsymbool voor diversiteit en dus voor 'een goed doel'", staat er te lezen.

UEFA have today shared with the DFB that they have stopped the review of the rainbow captain's armband worn by @Manuel_Neuer.



In a letter, the armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a 'good cause.' #EURO2020 #GER pic.twitter.com/HFiAAQ6F5D